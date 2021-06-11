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حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:20 ص | الجمعة 11 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يعد مولود برج العذراء من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، ويأخذون وقتا كبيرا قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط تعدك الكواكب بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.

 مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الأمريكية سلمى حايك ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.

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