التأمينات: اتفاقية مع 3 شركات كبرى خلال أسبوع لتدشين نظام جديد

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ الهيئة ستوقع على عقود تدشين نظام جديد للتأمينات الاجتماعية خلال أسبوع أو 10 أيام مع 3 شركات كبرى في العالم مثل مايكروسوفت، موضحًا: «هنبني نظام من تحت خالص في غضون سنة ونصف من توقيع العقود، وسنضع نظاما للحاسب الآلي لمساعدة المواطنين».

وأضافت عوض في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «الهيئة دشنت كروتا لأصحاب المعاشات لكي تسمح لهم بالسحب النقدي للأموال».

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «كان لدينا 6 ملايين مواطن لا يمتلكون أي حساب في البنوك، ومنذ عام 2008 أطلقت الدولة المصرية كروت خاصة بها وسلمتها لأصحاب المعاشات لسحب الأموال نقديا، وأطلق أصحاب المعاشات على هذا الكارت أكثر من اسم مثل كارت البلاستيك والبطاقة الزرقاء».

وأردف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «لكي ننفذ الشمول المالي كان لا بد من تحويل الـ6 ملايين كارت التي كانت تدعم السحب النقدي فقط إلى كارت آخر كأنّه كارت ATM أو فيزا كارت، فوضعنا خطة لإتمام تحويل هذا الكم من الكروت خلال شهور».

وواصل: «ترأست الهيئة هذه المنظومة، لكن جائحة كورونا عطلتنا، وانتهينا من إدخال 3.8 مليون مواطن للمنظومة، أي أننا تجاوزنا نصف العدد المستهدف، إذ حصلنا على الكروت الزرقاء وأعطينا للمستفيدين كروت ميزة ليسحب الحاصلون على المعاشات على مستحقاتهم من أي ماكينة».