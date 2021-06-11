سوريان يقتلان عجوزا طمعا في شقته بالعبور.. والمحكمة: إعدام  

بعد مرور 6 أشهر على واقعة قيام سوريين بقتل عجوز سوري، بمنطقة العبور وإلقاء جثته في منطقة فضاء طمعا في شقته، أصدرت أمس، محكمة جنايات بنها حكمها بإعدام المتهمين شنقا.

بداية الواقعة

في شهر نوفمبر من العام الماضي، تلقى مأمور قسم شرطة العبور، بلاغا بالعثور على جثة عجوز داخل قطعة ارض فضاء بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص يدعي «م ب أ»، 59 سنة، سوري الجنسية، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة بالإضافة إلى وجود بعض الإصابات في أماكن متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة.

التحريات: سائقان سوريان وراء ارتكاب الواقعة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «ز أ ا»، 42 سنة، مقيم بالحي الأول بمدينة العبور، و«ن م ش»، 44 سنة، مقيم بالحي الأول بالعبور، سائقان وسوريان الجنسية.

ضبط المتهمين وإحالتهما للجنايات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الاثنين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما عند علمهما بأن المجني عليه يمتلك شقة بمنطقة العبور، قررا أن يجبراه على التنازل عن الشقة بالبيع لأحدهما، وفي نظير ذلك تم رصد خط سيره وتبين أنه يجلس أمام سنتر بمنطقة العبور، وذهبا إليه وتعرفا عليه وعرضا عليه توصيله إلى شقته بسيارة أحدهما، فوافق وركب معهما، وفي الطريق حاولا إجباره على التوقيع على عقد بيع الشقة، وعندما رفض قاما بخنقه بواسطة حبل تم إعداده مسبقا، وبعد التأكد من وفاته تم أخذ مبلغ 400 جنيه، كان بحوزته وهاتفه المحمول، وإلقاء جثته مكان العثور عليه، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.