إعدام 100 كيلو أسماك وأغذية غير صالحة في بني سويف

كشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن تحرير 23 محضراً صحياً ضد منشآت غذائية، أغلبها محلات للأسماك المملحة والمدخنة والأغذية بمركزي ناصر وسمسطا، بالإضافة إلى إعدام 100 كيلو أسماك ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكلف وكيل وزارة الصحة ببني سويف إدارة الطب الوقائي، بقيادة الدكتورة أمنية حسن، بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع، خاصةً اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قامت فرق من قسم مراقبة الأغذية بعمل حملات تفتيشية بمركزي ناصر وسمسطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية والتموين والطب البيطري والأمن، والتي أسفرت عن ضبط بعض السلع التالفة ومنتهية الصلاحية، وتحرير محاضر لمخالفات الاشتراطات الصحية، وإعدام بعض السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ففي مركز ناصر، شن مكتب مراقبة الأغذية حملة تمكنت من متابعة 14 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة، وجرى سحب 24 عينة مختلفة ما بين أسماك ولحوم مجمدة ومخبوزات متنوعة من كعك وبسكوت وبيتي فور، لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها.

وحررت الحملة 3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المنشآت، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول السلع الغذائية، فيما تم إعدام 70 كيلوجرام من الأسماك المملحة والأغذية، لتغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز سمسطا، جنوب غربي بني سويف، تابع مكتب مراقبة الأغذية عدداً من المنشآت الغذائية مختلفة الأنشطة، حيث تم سحب 21 عينة مختلفة ما بين أسماك ولحوم مجمدة ومخبوزات متنوعة، لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها، فيما تم تحرير 6 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض المنشآت، و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال تداول السلع الغذائية، وإعدام 20 كيلوجرام من الملح، و10 كيلوجرامات من الفاكهة لتغير خواصها الطبيعية.