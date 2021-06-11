حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يمتاز بالثقة العالية بالنفس التي تلهم الكثير من حوله، هذه الثقة تستمر حتى في أصعب المواقف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الفلك بحماية نفسكن وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.