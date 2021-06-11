حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يمتاز بالذكاء، وأبرز عيوبه الفضول والتردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجعلك مشوشا ومتسرعا.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر ولا تبخل بجهد أو اهتمام بالآخر وقدم ما بوسعك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.