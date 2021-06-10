وفد من الأمم المتحدة يفتتح مشروع «مدن خالية من العنف ضد النساء» بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة بصدد افتتاح مشروع «مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات»، في حضور وفد من هيئة الأمم المتحدة، لافتة إلى أن المشروع نفذته المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمنحة من الهيئة الدولية.

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المشروع يضم : حديقة و منطقة متكاملة للأطفال و القراءة

وأوضحت المحافظ دمياط، في بيان صحفي، اليوم، أن المشروع تم تنفيذه بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج ويتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال kids area ومنطقة للقراءة، بهدف إتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف، مؤكدة أنه يحقق رؤية الدولة لتمكين المرأة من خلال تنفيذ خطة لتعليم وتدريب السيدات على الحرف المختلفة بالإضافة إلى خلق آفاق تسويقية لمنتجاتهن بما يحقق التمكين الاقتصادي لهن.

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المحافظ: المشروع يخدم النساء بعزبة البرج و المحافظة بأكملها

وأشادت «عوض»، بالمستوى التنفيذى للمشروع طبقاً لأعلى المعايير وذلك لإنشاء منطقة متكاملة تهدف إلى خدمة السيدات بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها، ضمن خطط الإهتمام والرعاية بالمرأة المصرية.

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