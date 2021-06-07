«عبدالفتاح»: الأمم المتحدة تشيد بدور السيسي في القضية الفلسطينية

قال السفير ماجد عبدالفتاح المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن شهد اليوم، إجماعا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، والبدء في إعادة الإعمار، و‘حلال عملية السلام، نحو إقامة دولة مستقلة.

وأضاف «عبدالفتاح» خلال لقاء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي رحبا بالدور المصري، كما زار وزير الخارجية الأمريكي، المنطقة في الأيام الأخيرة، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق تصريحات من عمان، تشييد بالدور المصري في فلسطين.

وتابع المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، بأن الدور المصري مرحب به ومحوري ورئيسي، والجميع يتطلع للبناء عليه في المرحلة المقبلة، من أجل التوصل إلى التسوية السياسية، مشددًا على أن مصر هي الرائدة في عملية السلام بالشرق الأوسط، بعدما حققت القوات المسلحة انتصارات عظيمة في حرب أكتوبر 1973.

وأشار السفير ماجد عبدالفتاح المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت مهتمة فقط بالعلاقات مع الصين وروسيا والاتفاق النووي الإيراني، ولم تكن تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن التطورات التي حدثت مؤخرا، ولعبت مصر دورا كبيرا فيها، أدت إلى أن واشنطن بدأت تهتم بالمنطقة، حيث زار وزير خارجيتها، دول المنطقة وأصبحت مهتمة بعملية السلام.

وواصل «عبدالفتاح»: «يجب الاستمرار في بذل الجهود لإحياء عملية السلام والدفع نحو عدم اقتصار الاتصالات، وإعادة الإعمار، وأن يكون المسار السياسي داخل في هذا الأمر».