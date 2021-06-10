 وزير الإسكان يلتقي منسقة الأمم المتحدة لعرض التجربة العمرانية المصرية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر «إيلينا بانوفا»، والتي استلمت مهام عملها في مصر مؤخرًا؛ لعرض التجربة العمرانية المصرية، بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية.

وأكد الجزار، في بيان له، اليوم، أن الدولة المصرية تشهد نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة، ومد خدمات المياه والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تحسن أحوال المواطنين، وتحقق لهم جودة الحياة.

واستعرض وزير الإسكان، جهود الدولة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وبما يتناسب مع مستوى دخولهم، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس السيسي؛ لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فضلًا عن جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم لسكان تلك المناطق.

كما تناول جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية إلى 40% منذ تولي الرئيس السيسي، بعد أن كانت 12% عام 2014، مشيرًا إلى المشروع الأضخم الذى يجرى تنفيذه فى مصر حالياً، وهو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير الريف المصري، وتوفير الخدمات المختلفة لنحو 55 مليون مواطن مصري، يقطنون بالمناطق الريفية.

وأكد أن الدولة تعمل حاليًا في إنشاء عدد من التجمعات العمرانية الجديدة، بمدن الجيل الرابع، وذلك من أجل توفير مجتمعات عمرانية عصرية تلبي احتياجات السكان من الخدمات المختلفة، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر وهو مضاعفة المعمور من 7 إلى 14%، وهو أول مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر عام 2052، مؤكدًا أنه بالتزامن مع إنشاء المدن الجديدة، امتدت يد الدولة بالتطوير للعمران القائم، للعمل على حل مشكلاته، وتمكينه من أداء أدواره لخدمة سكانه، ولا سيما مشروعات التطوير التى تم ويجرى تنفيذها بمدينة القاهرة.

من جهتها، أثنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على حجم المشروعات الكبير التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات، والتى تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، ولا سيما بالمناطق الريفية، مبدية استعدادها للتعاون التام مع الوزارة فى تنفيذ هذه المشروعات.