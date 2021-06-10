4 أماكن ينتشر فيها الفطر الأسود داخل منزلك.. «خامل» ولا خطر منه

قال الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة، إنّ الفطر الأسود في المنزل لا قيمة له ولا يؤثر إلا على أصحاب المناعة الضعيفة، موضحا أنّ الفطر الأسود في المنزل ليس خطيرا لأنّه «خامل»، والنظافة تمحي خطورته وتضعف فرص إصابة الأشخاص به: «استنشاق الفطر الأسود لا يعني الإصابة به، فالمرض يؤثر فقط على أصحاب المناعة الضحلة».

الفطر الأسود الموجود في المنازل «خامل»

وأوضح مؤسس المركز القومي للسموم بجامعة القاهرة لـ«الوطن»، أنّ الفطر الأسود الخامل في المنزل وغيره من الأماكن، يوجد في 4 أماكن رطبة، وهي أسفل مواسير المياه، والأحواض، وأسفل الثلاجات، وفي الركنيات الرطبة، ويصيب الإنسان حال كان نشطا وليس خاملا، متابعا أنّ الفطر الأسود يدخل إلى جسم الإنسان إما عن طريق التنفس، أو عن طريق الجروح والحروق، وتظهر شدته إذا كان الشخص يتعاطى مضادات حيوية قوية جدا تسببت في إضعاف مناعته.

وطالب مؤسس المركز القومي للسموم بجامعة القاهرة، المواطنين بتطهير وتعقيم المنشآت وأماكن المعيشة بشكل دوري، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وتجنب تناول أي أدوية أو مضادات حيوية دون استشارة الطبيب المختص، والتعامل بحذر في هذه الأمور.

وأضاف مؤسس المركز القومي للسموم بجامعة القاهرة، أنّ هناك عدد من الأمور يجب اتباعها وتنفيذها لمواجهة مرض الفطر الأسود الوقاية من الإصابة به، أبرزها التعقيم لجميع الأدوات الطبية والمستلزمات المستخدمة مع المرضى، خاصة الأدوات المستخدمة مع المرضى ضعاف المناعة، وعدم تداول أي متعلقات دون التطهير الجيد لها.

وأكد مؤسس المركز القومي للسموم بجامعة القاهرة، أنّ مرض الفطر الأسود ليس خطيرا أو معديا أو وباء كباقي الأوبئة، وعلاجه متوفر في مصر.