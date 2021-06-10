وفاة زوجة المخرج عادل الأعصر.. والجنازة من مسجد الحصري بأكتوبر

توفيت زوجة المخرج عادل الأعصر، وتُشيع الجنازة عصر اليوم، حسب ما أعلنت نقابة المهن السينمائية عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت نقابة المهن السينمائية: «نقابة المهن السينمائية تنعي زوجة الزميل المخرج عادل الأعصر، (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم».

وتابعت: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، زوجة الزميل المخرج عادل الأعصر، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، وتشيع الجنازة اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته».