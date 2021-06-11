الصحة تحدد طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد أخذ اللقاح

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات والإرشادات الوقائية التى يجب اتباعها من قبل المواطنين لتفادى خطر الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي لقاح كورونا، وأشارت الوزارة فى منشور توعوى لها أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولا يعطي مناعة بنسبة 100%ولكنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة.

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بعد اخذ اللقاح

وقالت الوزارة إنه للحماية من فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفى مقدمتها ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى وتنظيف الأيدي.

واكدت الوزارة أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال اي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا في مصر، وذكرت الوزارة في منشور توعوي لها، أن جميع اللقاحات فعالة وأمنة ولا داع للخوف أو القلق، وحسمت الوزارة الجدل القائم بين الفرق بين لقاحي سينوفارم واسترازينيكا، موضحة أن لقاح سينوفارم بيه أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس نفسه، والفاصل الزمني بين الجرعتين هو 21 يومًا.