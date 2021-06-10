استعرضت وزارة الصحة والسكان، طريقة التقديم للحصول على لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن موقع لقاح كورونا هي الطريقة الوحيدة لحجز موعد لتلقي اللقاح، ويمكن الدخول له من هذا الرابط.

وحذرت الوزارة أي جهة تروج لنفسها لإعطاء لقاح كورونا، وقالت فى منشور توعوي لها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وأنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين.

وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكثر من 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفاك»

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وطالبت الوزارة، المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا، والابتعاد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا في مصر، وذكرت الوزارة في منشور توعوي لها، أن جميع اللقاحات فعالة وأمنة ولا داع للخوف أو القلق، وحسمت الوزارة الجدل القائم بين الفرق بين لقاحي سينوفارم واسترازينيكا، موضحة أن لقاح سينوفارم بيه أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس نفسه، والفاصل الزمني بين الجرعتين هو 21 يومًا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفاك» الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والتوسع فى عملية تطعيم المواطنين.