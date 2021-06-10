مدير التنمية المستدامة بمطروح يستقبل أعضاء البرنامج الرئاسي

استقبل المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم الخميس، وفد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بحضور الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، وعلي عبد الحكم، مدير مركز التدريب.

وقال مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إن الزيارة تأتي على هامش البرنامج التدريبي المُعد بهدف تكوين صف ثاني من القيادات التنفيذية لجميع القطاعات الإدارية والخدمية، وأضاف أن تلك البرامج تهدف إلى تمكين الكوادر الشابة، لتصبح قادرة على صنع السياسات والقرارات في المستقبل، بهدف بناء جيل جديد من الشباب، قادر على المساهمة في بناء المجتمع.

مركز التنمية المستدامة بمطروح يساهم في تنمية المجتمعات المحلية

وأكد المهندس محمود الأمير أن دور مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لا يقتصر على مجرد كونها مؤسسة بحثية، ولكن يمتد لدورها الفعال في خدمة المجتمعات المحلية في المنطقة الواقعة من مدينة رأس الحكمة شرقاً، وحتى مدينة السلوم غرباً، وتنمية البيئة، من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة المجتمعية التنموية.

كما استعرض، أمام أعضاء البرنامج الرئاسي، المشروعات التنموية المتعددة التي ينفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومنها مشروع تنمية سلالات البرقي، ومشروع تنمية الزراعات، ومد المزارعين بشتلات الزيتون، ومشروعات الآبار والسدود وتنمية الوديان، ومواجهة التصحر، وإنتاج الأعلاف.

محافظ مطروح يتابع أنشطة أعضاء البرنامج الرئاسي

ومن جانبه، تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جميع أنشطة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، مؤكداً أن البرنامج يُمثل أحد أهم منتجات الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تم إعداده ليصبح قاطرة التقدم من أجل صنع قيادات المستقبل.