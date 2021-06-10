أسعار البوتاجازات في الأسواق.. تصل لـ11 ألف جنيه

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار البوتاجازات فهو من أهم الأجهزة الكهربائية في المنزل، ولا غنى عن وجوده لإعداد الطعام، ورصدت «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار مختلف أنواع البوتاجازات في الأسواق، التي تختلف وفقًا للنوع والمواصفات وعدد الشعلات وذلك على النحو التالي:

أسعار بوتاجاز يونيون إير

تتراوح أسعار بوتجاز يونيون إير بين 3600 جنيه و8500 جنيه باختلاف المواصفات واللون.

أسعار بوتاجاز يونيفرسال

اختلفت أسعار بوتاجاز يونيفرسال بين 2500 جنيه و8900 جنيه وفقا للمواصفات واللون وعدد الشعلات.

أسعار بوتاجاز بيكو

بدأت أسعار بوتاجاز بيكو بين 5000 جنيه و11000 جنيه وفقا للمواصفات وعدد الشعلات.

أسعار بوتاجاز زانوسي

اختلفت أسعار بوتاجاز زانوسي بين 3200 جنيه و7500 جنيه وفقا للمواصفات وعدد الشعلات.

أسعار بوتاجاز فريش

بدأت أسعار بوتاجاز زانوسي بين 2400 جنيه و8700 جنيه وفقا للمواصفات واللون.

أسعار بوتاجاز رويال

تراوحت أسعار بوتاجاز بين 5000 جنيه و7500 جنيه.

واختلفت أسعار التكييفات في الأسواق أيضا باختلاف النوع والمواصفات، حيث يبدأ سعر التكييف 1.5 حصان بين 6 آلاف جنيه حتى 9 آلاف جنيه، وتراوح سعر التكييف 2.25 حصان بين 8 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه، باختلاف النوع والمواصفات.

وتراوح سعر التكييف 3 حصان بين 10 آلاف جنيه حتى 13 ألف، وبدأ سعر التكييف 5 حصان من 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه، باختلاف النوع والمواصفات، أما التكييف 7.5 حصان وصل سعره بين 7.5 حصان إلى 34 ألف جنيه.

أما أسعار الثلاجات فتراوحت في الأسواق بين 2590 و3790 للثلاجة الميني بار، وأسعار الثلاجة الديب فروست اختلفت بين 4000 و5000 جنيه، أما الثلاجة الميكانيكال فتراوحت أسعارها بين 5000 جنيه و7000 جنيه، والثلاجة الديجيتال تراوحت أسعارها بين 7200 حتى 20 ألف جنيه، وفقا لاختلاف النوع والمواصفات.