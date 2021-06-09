13 نصيحة للتعامل مع الموجة الحارة في المنزل وطرق الحفاظ على الأجهزة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية، ومرور مصر بموجة شديدة الحرارة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تقع الكثير من الحوادث كما تتلف العديد من الأجهزة في المنازل، لذا نقدم لكم في السطور الآتية أبرز النصائح التي تساعد في التغلب على الموجة الحارة داخل المنزل، وذلك وفقا لما جاء في موقع noogatoday.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة وحماية الأجهزة المنزلية

- احرص على غسل وحدة تكييف الهواء الخارجية باستخدام الخرطوم بصفة دورية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

- قم بتركيب وحدة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في منطقة مظللة أو قم بزراعة نباتات حول الوحدة بعد التثبيت.

- قم بتغيير أو تنظيف الفلاتر بانتظام لتتمكن من عمل التكييف بشكل جيد خلال الموجة الحارة.

- حافظ على الستائر داخل المنزل مغلقة خلال الأوقات الحارة من اليوم.

- احرص على وضع وعاء أو صندوق كبير به ثلج أمام مروحة مكتب، حيث يجعل الهواء باردا مثل هواء المكيف.

- الحفاظ على تشغيل المروحة في جميع الأوقات، والتأكد من نظافة الفلتر، وإبقاء الستائر مسدودة والأبواب مغلقة لمساعدة مكيف الهواء على أداء وظيفته في درجات الحرارة الشديدة والحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

- لتجنب سخونة المنزل وارتفاع الحرارة يمكنك الشواء بالخارج أو طلب وجبات سريعة أو تناول العشاء في مطعم لتجنب استخدام الفرن أو الموقد.

- إذا كان الجو حارًا جدًا ولا تستطيع وحدة التكييف مواكبة ذلك، خذ خرطوم الحديقة وقم بتبريد الوحدة لأسفل عدة مرات في اليوم.

- استخدام أقل للتيار المتردد وإيقاف تشغيله تمامًا عند مغادرة المنزل.

- لا تستخدم الشواية للطهي داخل المنزل، فيمكنك إخراج العائلة لتناول الطعام، حيث إن استخدام الموقد والفرن يؤدي إلى توليد كمية هائلة من الحرارة التي تبقى في المنزل فكلما طهوت أكثر في منزلك زادت الحرارة في مطبخك وبالتالي سيؤثر على منزلك.

- احرص على وضع الثلاجة في مكان بارد وخاصة خارج المطبخ، مع الحفاظ على مسافة بينها والحائط.

- تجنب تشغيل جهاز التليفزيون أثناء النهار.

- الحرص على عدم استخدام الغسالة في النهار، وذلك بسبب ضعف قوة الكهرباء نتيجة زيادة الاستهلاك عليها.