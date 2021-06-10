التنمية المحلية: مشروعات «الريف المصري» جاهزة للتنفيذ والبدء 1 يوليو

قال الدكتور ولاء جاد، منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 2019، وكانت تركز على القرى الأكثر فقرا، وهي 143 قرية في 11 محافظة، بينها عدد كبير من القرى في محافظة أسيوط، وكانت الاستثمارات، تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وأصبحت هذه القرى، متكاملة الخدمات، ويتوفر فيها الأساسية والاجتماعية المطلوبة، والرئيس كلف بإطلاق مرحلة جديدة من البرنامج، عبارة عن مبادرة لتطوير الريف المصري بالكامل، من خلال استهداف مراكز إدارية بالكامل.

وأضاف «جاد»، في مداخلة هاتفية مع نشرة الأخبار على قناة «TeN» الفضائية، الخميس، أن التجهيزات والتحضيرات للمبادرة بدأت وتعمل فيها كل أجهزة الدولة، وانطلق العمل فيها من ديسمبر 2020، وحاليا كل المشروعات جاهزة للتنفيذ والانطلاق خلال فترة وجيزة، ومن المقرر أن يبدأ العمل في 1 يوليو، ويستمر لمدة عام.

أما بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية، وغيرها من مخالفات البناء، قال منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن هذا سينتهي لأن جزء مهم من المبادرة هو ضبط النمو العمراني من خلال أكثر من إجراء، ومنها اشتراطات البناء، وتطبيق قانون التعديات على أراضي الدولة، وفي إطار مبادرة حياة كريمة ستُرفع كفاءة المنازل التي يعيش فيها المواطنون، وبناءها من جديد، لزيادة فرص التوسع الرأسي وبناء أكثر من طابق في المنازل، لمنع التوسع الأفقي الذي يؤدي إلى التعدي على الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أنهم سينشئون مجمعات خدمات في الوحدات المحلية القروية، وهذا يوفر العديد من الأراضي، التي كانت ستقام عليها مبانٍ لهذه المؤسسات، التي ستجتمع في مكان واحد، وهذا يقلل الطلب على الأراضي الزراعية والبناء عليها، وهذا سيغير ويحسن من البناء العمراني.