سكرتير عام محافظة الأقصر يتفقد مشروعات «حياة كريمة»

تفقد محمد عبد الفتاح أدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها فى مركزي أرمنت واسنا ، في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

واستهل سكرتير عام المحافظة جولته، اليوم، بمركز أرمنت بحضور علي عثمان نائب رئيس المركز، وفى مركز أسنا تفقد أعمال مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الكيمان، وتم استكمال الجولة بتفقد أعمال إنشاء شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية وابورات المطاعنة والتى تم تنفيذ ٢كم من إجمالى أطوال الشبكات بالقرية وكذلك تفقد المناطق المحرومة بوابورات المطاعنة والتى لم يتم توصيل الصرف الصحى لها ضمن المشروع ، وقد أكد مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على توصيل الخدمة لها .

كما تفقد السكرتير العام مجمع خدمات المواطنين بقرية كومير والذي سيتم إنشاءه لخدمة المواطنين وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وسيضم العديد من الخدمات المختلفة داخل المبنى مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبي محلي - وحدة تضامن اجتماعي بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

وأكد أن مرفق الصرف الصحي بمركز أسنا سيتم توصيله لكافة التجمعات السكنية داخل القرى والعزب والنجوع ولا يقتصر على مناطق معينة، موجها بإزالة أي معوقات قد تعوق مسار العمل في كافة القطاعات.