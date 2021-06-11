بالتواريخ.. تعرف على الجدول الزمني لانتخابات التجديد النصفي الأطباء

مع إعلان نقابة الأطباء، عن إجراء انتخابات التجديد النصفي بالنقابة بالتزامن مع انتهاء الفترة الحالية لنص أعضاء مجلس النقابة، أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على 12 مقاعدا بمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20 يونيو الجاري، «الوطن»، ترصد بالتواريخ جدول مواعيد وإجراءات انتخابات التجديد النصفي للأطباء في السطور القادمة، حسبما أعلنت الدكتورة نجوى الشافعي رئيسة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

- 20 يونيو موعد فتح باب الترشح وسيستمر لمدة 11 يوما.

- غلق باب الترشح يوم الخميس 30 يونيو 2021.

-اللجنة الانتخابية ستستمر فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

- الخميس 10 يوليو سيتم فتح باب الطعون وحتى الأربعاء 14 يوليو القادم.

- السبت 17 يوليو 2021 سيتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون.

- الاثنين 26 يوليو سيتم فتح باب التنازلات عن الترشح في الانتخابات.

- الجمعة 30 يوليو، سيتم غلق باب التنازلات في الانتخابات، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021.

- الجمعة 8 أكتوبر 2021، ستجرى الانتخابات بمقار النقابات.

قائمة الراحلين عن مجلس الأطباء

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي عضوية 12 عضوا من مجلس النقابة، وتشمل قائمة الخارجين من مجلس النقابة لانقضاء مدتهم القانونية، كلا من الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتورة نجوى الشافعي عن قطاع شرق الدلتا، والدكتور محمد سلامة عن قطاع وسط الدلتا، والدكتور كريم مصباح عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور عمرو فاروق عن جنوب الصعيد، والدكتور أحمد فتحي عن القاهرة، والدكتور طارق ملوخية عن قطاع غرب الدلتا، كما ستنتهي مدة كل من الدكتور محمد عبدالحميد والدكتورة شيرين المهندس، والدكتور محمد عبدالناصر، والدكتور محسن عزام، والدكتور جورج عبدالفادي.