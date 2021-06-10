عاجل.. وفاة أبو منونة البطل الحقيقي لفيلم الممر

توفى عودة حسن عودة «أبو منونة» البطل الحقيقى لفيلم الممر، اليوم، في مدينة العريش بشمال سيناء، وهو من عائلة أبو منونة، إحدى عائلات عشيرة «السلاميين»، من عشائر قبيلة السواركة، وقضى فترة قعيد الفراش، بعد إصابته بسكتة دماغية، جعلته لا يستطيع التحدث لفترة قبل وفاته.

معاناة طويلة مع آثار مرض السكتة الدماغية قضاها عودة حسن عودة أبو منونة، المعروف باسم «أبو منونة» البطل الحقيقى لفيلم الممر، انتهت برحيله اليوم عن عمر ناهز الـ80 عاما، بحسب ما قاله ابنه حسين عودة، لـ«الوطن».

تفاصيل وفاة البطل الحقيقي لفيلم الممر

وعن تفاصيل وفاة «أبو منونة»، بطل عشيرة السلاميين التابعة لقبيلة السواركة، أوضح ابنه حسين عودة، أنه توفى اليوم في الساعة 10 ونصف صباحا، وجرى دفنه عقب صلاة العصر، مشيرا إلى أنهم سيستقبلون العزاء في منزل الأسرة خلف مدرسة عائشة أم المؤمنين، متابعا: «كانت آخر كلمات قالها الله، الوطن، الولد.. وأشهد أن لا إله إلا الله».

وكان فيلم الممر، الذي عرض عام 2019، سلط الضوء على شخصية السيناوي «أبو منونة»، حيث شخصيته دارت حول مساعدة أفراد العملية المكلفة بتحرير المصريين من إيدى القوات الإسرائيلية وتزويدهم بالسلاح؛ منتهيا دوره باستشهاده أثناء مشاركة قوات العملية المصرية بالتصدي للعدو الصهيوني، مختتما ظهوره بكتابة الفنان أحمد رزق اسم «أبو منونة» على الحائط، ضمن من استشهدوا ذلك اليوم.

وفي القصة الحقيقية، لم يرحل «أبو منونة» مثلما ظهر في فيلم «الممر»، وظل في مكانه يناضل حتى رحل آخر جندي إسرائيلي من الوطن، وفقا لما أكده ابنه، حتى رحل اليوم عن عمر 80 عاما.