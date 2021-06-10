مصدر: فتح الطيران بين مصر والسعودية مرتبط بخريطة اللقاحات في المملكة

ما زال موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية محل تساؤل بين قطاع كبير من الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية، بعد الإغلاق الذي فرضته السعودية منذ مارس الماضي بسبب تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا.

تطورات موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وكشف مصدر مُطلع لـ«الوطن» أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لفتح الطيران بين مصر والسعودية ومازال حتى اللحظة قرار تعليق سفر المواطنين المصريين للسعودية ساريًا كونه ليس قرارًا مصريًا، بل هو قرار سعودي، وهى التى ستحدد موعد إلغاء هذا التعليق واستئناف الرحلات الجوية من مصر للسعودية مرة أخرى بحسب التقديرات السعودية الطبية للوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وتوقع المصدر أن يستمر التوقف حتى تنتهي السعودية من اعتماد كامل خريطة اللقاحات لديها، حيث إنه في الوقت الحالي لقاحات فايزر ومودرينا وجونسون أند جونسون هم المعتمدين لديها لدخول الزوار إلى المملكة.

وتستمر في الوقت الحالي تسيير رحلات يومية من القاهرة للمدن السعودية لنقل الفئات المستثناة من قرار حظر دخول المملكة من مصر، وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي من أطباء وأفراد تمريض والدبلوماسيون والمواطنون السعوديون المتنقلون بين البلدين.

وفي مايو المنقضي، أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، شروط سفر مواطني السعودية إلى مصر، والتى جاء أبرزها ضرورة دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولار عن كل شخص، وأن يكون لدى المواطن تحليل بى سي أر فيروس كورونا من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة بحد أقصى 72 ساعة قبل الرحلة.

وتنتظر مصر الموقف النهائي لشروط وآليات موسم الحج، التى من المقرر أن تعلنها السعودية خلال أيام لبيان الموقف النهائي لموسم الحج.