السكة الحديد: تعديل تركيب قطارين بين القاهرة والإسكندرية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطاري «1203، و28»، بين محافظتي القاهرة والإسكندرية والعكس، ابتداء من السبن المقبل 11 يونيو الجاري.

وأكدت هيئة السكة الحديد، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيتم تعديل تركيب هذه القطارات بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية، بعدد 11 عربة لكل منهم، وأن تشغيلها سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من شهر يونيو الجاري.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه التعديلات، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية مع وزارة النقل على التطوير بشكل شامل لهيئة السكة الحديد، بالإضافة على الحرص الدائم على راحة كل جمهور الركاب.