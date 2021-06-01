7 خطوات لحجز تذكرة قطار «أون لاين» من على موقع هيئة السكة الحديد

توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك للقطارات مكيفة الهواء سواء الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية فقط.

وأكدت هيئة السكة الحديد عبر موقعها الرسمي أنّه يمكن لمختلف المستخدمين دفع رسوم التذاكر بشكل إلكتروني من خلال استخدام بطاقات الائتمان.

خطوات حجز التذكرة

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي ينبغي على الراغبين في حجز تذاكر القطارات «أون لاين» الالتزام بها وفقا للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

1. تسجيل مستخدم جديد: وذلك من خلال إدخال بيانات المستخدم وهي أولا اسم المستخدم، وثانيا ورقم الهاتف، وثالثا البريد الإلكتروني.

2. الدخول إلى النظام: وذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم مع كلمة السر.

3. اختيار كل من الآتي: أولا محطة القيام، وثانيا محطة الوصول، وثالثا تاريخ السفر.

4. وفي حال وجد المستخدم مقاعد متاحة في القطار، يحدد المستخدم أولا رقم القطار، وثانيا عدد المقاعد، وثالثا الدرجة.

5. يدخل المستخدم بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

6. يعرض النظام بيانات الحجز، كما يمكن طباعة البيانات، إلى جانب إرسال بيانات الحجز على البريد الإلكتروني للمستخدم.

7. في موعد الرحلة أو السفر، يتجه المستخدم إلى المقعد المحدد، وفقا لأرقام القطار والعربة والمقعد الموجودين في بيانات الحجز، وبعدها يعرض المستخدم بيانات حجز التذكرة للمختض داخل القطار وذلك عند الطلب.

وفي سياق آخر، كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أوضح في تصريحات سابقة أنّ الوزارة تتمثل في هيئة السكة الحديد، تمتلك خطة محكمة بهدف إغلاق جميع الفتحات الموجودة بامتداد أسوار السكة الحديد.

وأوضح وزير النقل أنّ إغلاق الفتحات يعمل على عدم العبور على القضبان من خلال الأماكن غير المعدة من أجل عبور المواطنين، إضافة إلى الحفاظ على أرواح وسلامة جميع المواطنين.