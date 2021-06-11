مصر تحتضن المنتدى الأول لمسئولي الاستثمار في 34 دولة أفريقية.. اليوم

تحتضن مصر المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 14 يونيو الجاري، بمدينة شرم الشيخ، والذي ينعقد تحت شعار «التكامل من أجل النمو».

ومن المُقرر أن يفتتح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فعاليات المؤتمر، والذي يُشارك في فعالياته ممثلي 34 دولة إفريقية، وممثلي كبرى التكتلات الاقتصادية والمؤسسات.

ينظم المؤتمر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن المُقرر أن تضم الوفود الإفريقية وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في الدول الـ34.

رجال الأعمال المصريون يشاركون في المنتدى الاستثماري في أفريقيا

ويشارك في فعاليات المؤتمر أيضاً، كبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقية، فضلاً عن مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقي وامكيلي مين، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار فهد القرقاوي.

كلمات رئيسية لـ9 وزراء مصريين في فعاليات المنتدى الاستثماري بأفريقيا

ومن المُقرر مشاركة 9 وزراء مصريين في فعاليات المؤتمر، ضمن 50 متحدثاً رئيسياً سيتحدثون عن الفرص المتاحة للاستثمار، وهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

كما يُشارك في فعاليات المؤتمر كلاً من الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والرئيس التنفيذي لـ«الكوميسا»، وممثلو بنك التنمية الأفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وأعضاء ورؤساء لجان بمجلسي النواب والشيوخ، ورئيس البورصة المصرية.

ومن المُقرر أن يتحدث خلال المؤتمر أيضاً كلاً من وزير الاستثمار والتعاون الدولي بالسودان، ووزير الاستثمار بجنوب السودان، ووزير الاستثمار بتنزانيا.

لقاءات مع المسئولين الأفارقة

ويعتبر المنتدى فرصة لترتيب لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والمسئولين بإفريقيا، بما يسهم في التعاون في الاستثمار بإفريقيا، فضلاً عن عقد المسئولين المصريين لقاءات مع المسئولين الأفارقة بما يجذب استثمارات في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.