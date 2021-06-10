فاطمة كشري: أحمد مكي تكفل بعلاجي.. وعشاني كباب وكفتة

أعلنت الفنانة فاطمة كشري أن الفنان أحمد مكي تكفل بعلاجها بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى.

وقالت الفنانة فاطمة كشري لـ«الوطن» إن «الفنان أحمد مكي أول ما عرف اللي حصلي بعتلي مديرة أعماله علشان تطمن عليا.. ادتني فلوس ودفعتلي حساب العلاج والأشعة وقالتلي إن الفنان أحمد مكي اللي بعتها علشان تطمن عليا».

وأضافت: «الدكتور قالي لازم أقعد في مكان الجو فيه حلو ومش حر، وعرف مكي بالموضوع، ولقيتهم بيكلموني من البيت بيقولولي إنه بعت ناس تركبلي تكييف.. ومش بس كدا.. دا مديرة أعماله لما بعتهالي امبارح عشتني وجابتلي كباب وكفتة.. ربنا يكرمه أنا بحبه جدا وهو فنان جدع ومحترم».

كانت الفنانة فاطمة كشري قد تعرضت لوعكة صحية شديدة بسبب ذهابها لإجراء عملية «فتق»، وبعدها خرجت من المستشفى، ولكنها شعرت بآلام شديدة منطقة البطن لا تعرف سببها، وبعد الكشف تبين أن الدكتور الذي أجرى لها العملية تسبب فى خطأ طبي جسيم، وهو نسيان «الشاش» في بطنها أثناء إجراء العملية، ما سبب لها مضاعفات كبيرة ونُقلت إلى المستشفى مرة أخرى.

كان آخر أعمال الفنانة فاطمة كشري مسلسل «ضل راجل» مع ياسر جلال، ونور، ونرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.