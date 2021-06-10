عاجل.. إصابة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بورم في المخ من الدرجة الرابعة

أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، منذ قليل، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء له.

وكتب زكي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

كان الفنان الكبير، أصيب من قبل بمرض السرطان، وشفي منه، وشارك فى الموسم الرمضاني المنتهي، في مسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف.