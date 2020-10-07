زكي فطين عبد الوهاب ينتقد موسيقى عمر خيرت: "النغمات متكررة"

وجه الفنان زكي فطين عبد الوهاب، انتقادات لاذعة للموسيقار عمر خيرت، متهما إياه بأن نغماته "متكررة".

وكتب زكي فطين عبدالوهاب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "أصدقائي الأعزاء، مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار عمر خيرت وحفلاته، أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى ليلة القبض على فاطمة، موضحًا: "تكرار فتكرار ما بعده تكرار".

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها زكي فطين عبدالوهاب، انتقاداته للعاملين في مجال الفن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وسبق ووجه "عبد الوهاب" انتقاداته للفنان عادل إمام، قائلا: "سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم، عمل إيه في السنوات الأخيرة؟، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه".

وأضاف الفنان: "أعتقد أنه معتمد على الكاريزما مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، أيا كان اللي بيقدمه".

ولم يسلم عمرو دياب، من هجوم زكي فطين عبدالوهاب، الذي كتب عنه: "أنا عارف إن في ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله، لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات، نفسي أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة، بمناسبة إيه؟".

وأوضح زكي فطين: "أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هي هي من 20 سنة، ده إفلاس فني ما بعده إفلاس، أغاني المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ حلمي بكر".

واعتاد زكي فطين عبدالوهاب، أن يوجه ملاحظاته وانتقاداته لزملاءه بالفن، وسبق وفعلها مع والده المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، مشيرًا إلى أن الأخير لم يكن ناجحًا طيلة الوقت، وله أفلام "فشلت"، كذلك والدته القيثارة ليلى مراد، الذي أبدى عدم إعجابه بها في الأغاني ذات الطابع الحزين.

واتجه زكي فطين عبدالوهاب، إلى توجيه انتقادات لشخصه؛ إذ كتب قائلًا: "أنا شخصيًا ليا أدوار متكررة ومتشابهة كتير، لأني مش نجم صف أول، هى دي الأدوار اللي بتتعرض عليا، يا إما مفيش شغل، وبقيت حبيس دور رجل الأعمال الفاسد، ومعنديش رفاهية الاختيار".