زكي فطين عن انتقاده لـ عمر خيرت: محدش معصوم.. وأنا ليا أعمال فاشلة

أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب غضبه الشديد من اتهامه منذ أيام بالهجوم على الموسيقار عمر خيرت.

وعلق زكي عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "أصدقائي.. أنا بجد زهقت من فكرة (التابوهات) وتأليه نجوم الفنانين على أنهم بشر فوق النقد.. من 3 أيام كتبت post انتقدت فيه أعمال الموسيقار عمر خيرت في الآونة الأخيرة على أنها متكررة.. نقد وليس هجوم كما وصفه بعض النقاد.. على فكرة عمر خيرت صديق وشرفت بالتعامل معه فى فيلم (اليوم السادس) ليوسف شاهين.. أنا كنت المساعد الأول.. وكان هو مؤلف الأغانى والموسيقى التصويرية للفيلم".

وأضاف "أنا أعرف عمر خيرت من أواخر الستينيات.. وقتها كان الدرامر لفرقة les petits chats.. وكنت أحضر حفلاتهم فى فندق فلسطين بالمنتزه فى الإسكندرية .مش كل واحد يقول رأيه بصراحه يبقى هجوم على شخص آخر".

واختتم "أنا عمرى ما اعتبرت نفسى أو أي فنان على إنه مؤله أو معصوم من الخطأ.. أنا كمان كانت ليا أعمال فاشلة وبعترف.. ارحمونا من التابوهات.. في النهاية ده مجرد رأى".

ووجه الفنان زكي فطين عبد الوهاب منذ أيام، انتقادات لاذعة للموسيقار عمر خيرت، متهما إياه بأن نغماته "متكررة".

وكتب زكي فطين عبدالوهاب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "أصدقائي الأعزاء، مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار عمر خيرت وحفلاته، أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى ليلة القبض على فاطمة، موضحًا: "تكرار فتكرار ما بعده تكرار".

واعتاد زكي فطين عبدالوهاب، أن يوجه ملاحظاته وانتقاداته لزملائه بالفن، وسبق وفعلها مع والده المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، مشيرًا إلى أن الأخير لم يكن ناجحًا طيلة الوقت، وله أفلام "فشلت"، كذلك والدته القيثارة ليلى مراد، الذي أبدى عدم إعجابه بها في الأغاني ذات الطابع الحزين.

واتجه زكي فطين عبدالوهاب، إلى توجيه انتقادات لشخصه؛ إذ كتب قائلًا: "أنا شخصيًا ليا أدوار متكررة ومتشابهة كتير، لأني مش نجم صف أول، هى دي الأدوار اللي بتتعرض عليا، يا إما مفيش شغل، وبقيت حبيس دور رجل الأعمال الفاسد، ومعنديش رفاهية الاختيار".