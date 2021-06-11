حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على مدن ومحافظات مصر، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد في البيان الصادر عن الهيئة، أن الطقس ليلاً يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وأكد الخبراء أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا.

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 35 22

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 34 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 34 21

بلطيم 30 20

مطروح 27 20

السلوم 26 20

سيوة 37 22

بورسعيد 28 22

دمياط 28 21

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 25

السويس 38 25

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 34 25

نخل 35 22

نويبع 38 26

طابا 34 22

كاترين 31 20

الطور 34 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 26

الفيوم 40 26

بني سويف 41 26

المنيا 40 23

أسيوط 41 23

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

إدفو 45 28

أبو سمبل 44 27

الوادي الجديد 44 28

شلاتين 40 26

أبو رماد 37 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26.