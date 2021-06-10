كورونا بالهند بعد تجاوز أعلى معدل وفاة يومي.. كمامتان إجباري لكل مواطن

كارثة جديدة تضرب الهند، بتسجيلها أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالعالم في يوم واحد، حيث بلغ أعداد الضحايا نحو 6148 وفاة جديدة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، فضلا عن 94052 حالة إصابة جديدة، وفقًا لبيان وزارة الصحة الهندية، الذي أكد ارتفاع الأعداد الإجمالية لمصابي كورونا إلى 29.2 مليون، و359676 وفاة، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مواطن هندي: الشمال يعاني ارتفاع وفيات كورونا

ويوضح محمد رافع، باحث وكاتب هندي، ومترجم في اللغة العربية بجامعة معدن الثقافة الإسلامية بولاية «كيرالا» الهندية، الأوضاع والإجراءات الاحترازية في الهند بعد ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس «كوفيد 19»، قائلا إن شمال الهند يعاني من أوضاع خطيرة تتمثل في ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس المستجد.

رافع: جنوب الهند أكثر استقرارا

أما في جنوب الهند، أوضح «رافع» في حديثه مع «الوطن»، أن الأوضاع تتحسن تدريجيا في الجنوب، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كوفيد 19»، لافتًا إلى أن قرارات الإغلاق الكامل جرى تمديدها إلى 16 يونيو، ويكون الخروج للضرورة القصوى فقط، فضلا عن تجول الشرطة المستمر في الشوارع، للتتميم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الإجراءات الاحترازية في الهند

وعن أشكال التدابير الوقائية في الهند، ذكر الباحث والكاتب الهندي، أن ارتداء كماماتين طبيتين معًا أصبح وضعا إجباريا في الهند، ويحاسب عليه بتوقيع الغرامات على غير الملتزمين، لافتًا إلى أن البنوك تفتح 3 أيام فقط في الأسبوع «الاثنين، الأربعاء، الجمعة»، مضيفًا أن الإجراءات الاحترازية تختلف بين كل ولاية وأخرى، على حسب أعداد الإصابات والوفيات بعدوى «كوفيد 19».

واستكمل «رافع»، أنه باقي أسبوع على إعادة الفتح بعد أن تم تمديد الإغلاق إلى 16 من شهر يونيو الجاري، وعودة المطاعم إلى عملها واستقبال الزبائن، بعد فترة طويلة من العمل بخدمة التوصيل إلى المنازل، فضلا عن توقف الدراسة منذ نحو عام، وجعلها في إطار التعلم عن بعد «أون لاين».

وفي ولاية بيهار، إحدى أفقر بلدان الهند، وصل العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، أكثر من 9400 حالة من 5400، وكذلك الوضع في أغلب الولايات الهندية في الشرق، التي عدلت أرقام وفياتها لنسب أعلى.