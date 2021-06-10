الهلال الأحمر المصري: مساعدات مصر لغزة ساهمت في تخفيف حدة الكارثة

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن هناك الكثير من المصابيين والجرحي بجروح بالغة بين صفوف الأخوة الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليهم، فيما نجحت الدولة المصرية في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة أثناء الضرب وبعده، ما كان له دور كبير في تخفيف العبئ عليهم، «هناك الكثير من الأزمات المركبة».

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المساعدات المصرية ساعدت في التخفيف من حدة الكارثة التي حدثت جراء العدوان الأخير، «مستمرين في فتح الجسر الإنساني وإرسال المساعدات».

وأوضح أنه لمصر الكثير من التدخلات المختلفة في قطاع غزة كالإعمار وغيرها من الأعمال وإرسال القوافل الطبية والفرق المتخصصة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لكثير من لأسر الفلسطينية.

وأكد «الناظر» أنه وفي غضون أسبوعين على حد أقصي سيكون المجال الصحي في غزة وصل لمرحلة الاعتماد على النفس لعلاج المصابين والجرحي، كما نجح في استعاده توازنه بعدما تم توفير كافة الدعم من القيادة السياسية المصرية للقطاع الطبي للوقوف بجوار الأشقاء في غزة.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أن الهلال الأحمر مستمر في تقديم المساعدات الطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني والتي بدأت منذ 25 يوما، وفقا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، والتي طالبت بتوفير كل احتياجات الشعب الفلسطيني، للتأكيد على الدور القيادي الذي تقوم به مصر في دعم الجهود الإنسانية.