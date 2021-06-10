الهلال الأحمر المصري: نعمل على توفير كل احتياجات الشعب الفلسطيني

قال رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر مستمر في تقديم المساعدات الطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني والتي بدأت منذ 25 يوما، وفقا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، والتي طالبت بتوفير كل احتياجات الشعب الفلسطيني، للتأكيد على الدور القيادي الذي تقوم به مصر في دعم الجهود الإنسانية.

وأضاف خلال تسليم منظمة الهجرة الدولية أجهزة ومستلزمات طبية لدولة فلسطين، بمقر الهلال الأحمر المصري، أن المساعدات التي يتم حشدها تصل إلى مقر الجمعية بشمال سيناء، مشيرا إلى أنه يتم إرسالها إلى الجانب الفلسطيني على فترات متتالية.

وأوضح أن الهلال الأحمر رفعت حالة الاستعداد القصوى لخدمات الطوارئ، وتم تقديم المساعدات الطبية والنفسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني.

استمرار جهود المتطوعين في دعم المصابين وذويهم

وأشار الناظر إلى أنه قد تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني لإرسال عدد من الأطباء والأخصائيين النفسيين لتقديم الدعم النفسي اللازم والناتج عن الصدمات التي يشهدها الشعب الفلسطيني، مؤكدا استمرار جهود المتطوعين في دعم المصابين وذويهم الذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية من خلال توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة الروابط العائلية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم خلال فترة تواجدهم في مصر لحين الانتهاء من رحلة العلاج.

من جانبها قالت وزيرة التضامن، إن الهلال الأحمر عمل خلال الأيام الماضية، على تسيير عدد كبير من المعونات للهلال الأحمر الفلسطيني من خلال فرع شمال سيناء وحتى معبر رفح تشمل أجهزة صدمات القلب، وأجهزة قياس سكر وضغط، وأجهزة تنفس نيبوليزر، وأجهزة قياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وبدل متعددة الاستخدام، وجوانتيات طبية، وأكياس قطنية، وشاش وأسطوانات أكسجين.

ولفتت إلى أن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتأكد من جودة وسرعة أداء الخدمات الطبية والإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في غزة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، والجمعيات الأهلية الشريكة.