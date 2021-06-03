إدارة حماية النيل تحرر محضرا ضد الهلال الأحمر بالقليوبية

تواصلت أزمة مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر في محافظة القليوبية، حيث قامت الإدارة العامة لحماية النيل، فرع دمياط، بقناطر زفتى، بتحرير محضر اليوم الخميس، برقم 3860 لسنة 2021، جنح قسم أول بنها، ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية، عفيفي محمد الفرماوي، تتهمه فيه بالتعدي على نهر النيل .

وأرسلت النيابة العامة ببنها مندوباً للجمعية للاستعلام عن الدرجة المالية والوظيفية لعفيفي الفرماوي، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المحضر.

وفي ذات السياق، أرسل مجدى حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، رداً إلى جمعية الهلال الأحمر، يفيد فيه برفض الاستقالة، واستمرار المجلس الحالي في ممارسة صلاحياته، وتنفيذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير العمل، مما دفع مجلس إدارة الجمعية للرد بشكل عاجل بأن المجلس بكافة أعضائه مصممون على الاستقالة، وردت المديرية برفع مذكرة إلى الوزارة، للإفادة عن الرأي حيال الأزمة، مع استمرار عمل مجلس الإدارة لحين ورود رد وزارة التضامن الاجتماعي.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية باستقالة جماعية لعدد من الجهات المعنية، ومن بينها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ومجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقليوبية، احتجاجاً على ما وصفوه بتهديدات الإدارة العامة للري بزفتى، وهندسة الري ببنها، التابعة لمديرية الري بالقليوبية بالحجز الإداري على الجمعية، وأعضاء ورئيس مجلس إدارتها بمبلغ مالي قدره 3 ملايين و612 ألف و793 جنيهاً، مقابل حق انتفاع على الجمعية، عن المدة من عام 1996 حتى عام 2020، بالمخالفة للقانون وقرارات رئيس الجمهورية.