«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة «مسرح يجدد الحياة»

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، اليوم، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين في مسابقة «مسرح يجدد حياة»، التي نظمتها لجنة المسرح بالمجلس، برئاسة الكاتب والناقد المسرحي ياسر علام، الذي أعلن أسماء الفائزين بالمسابقة في فرعيها، «أونلاين» عبر صفحة المجلس الأعلى للثقافة على فيس بوك، وقناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب، وصفحتها على فيس بوك.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

أولا: فرع «التأليف المسرحي- دورة المبدع عبدالرحمن الشرقاوي» احتفالا بمئويته، حيث تقدم فيها 89 مسرحية.

وفاز فيها بالمركز الأول، نص «الفئران لا تضل الحجور» للكاتب هانى قدري، وتبلغ قيمتها 15000 جنيه.

والمركز الثاني، فاز به نص «قوس الخيانة» للكاتب سليم كوتشا، وتبلغ قيمتها 10000 جنيه.

والمركز الثالث، فاز به نص «الحرقة والملك الضليل» للكاتب أشرف رسلان، وتبلغ قيمتها 5000 جنيه.

أما عن الفائزين بالفرع الثاني الدراسات النقدية دورة المفكر الكبير فوزي فهمي، فجاءت على النحو التالي:

المركز الأول وفاز به دراسة بعنوان «المسرحة وإجراءات التحويل»، للباحثة نهلة صلاح منصور وتبلغ قيمتها 15000 جنيه.

المركز الثاني فازت به دراسة بعنوان: «الساموراى مكبث دراثة نصية ثقافية لمسرحية الدم وزهرة الكرز»، للباحثة الشيماء مكرم كامل وتبلغ قيمتها 10000 جنيه.

والمركز الثالث، فازت بها دراسة بعنوان: «فلسفة ما بعد الحداثة والصراع على الممارسات الإبداعية»، للباحثة رانيا سعد زغلول، مناصفة مع دراسة «نحو مسرح متجدد» للباحث أحمد مجدي فرج، وتبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه.

وتأتي المسابقة، ضمن عدد كبير من المسابقات التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة هذا العام، ضمن تنفيذ وزارة الثقافة لخطة التنمية المستدامة وبناء الإنسان، فيما يخص دعم واكتشاف ورعاية الموهوبين.