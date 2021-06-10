استجابة لرواد مصيف بلطيم.. بدء التشغيل التجريبي لبوابة شاطئ «الأمل»

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن متابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للتشغيل التجريبي لبوابة شاطئ «الأمل» بمدينة مصيف بلطيم، وذلك تسهيلاً على المصطافين، ومنعاً للتكدس، وكذا متابعة آخر التطورات والمستجدات في أعمال تركيب بندورات وتركيب بلاط الانترلوك، واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان له مساء اليوم، تأكيد محافظ كفر الشيخ على ضرورة السعي لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين، والارتقاء لرفع مستوى النظافة، والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021.

وسبق لمحافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أن وجه بإنشاء مشايات للمشاة، وأخرى خاصة لكبار السن، وذوي الهمم والأطفال المؤدية إلى الشاطئ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين.

وكان قد جرى غلق البوابة وبوابات المصيف الأخرى، منعاً لتسلل المصطافين في وقت غلق مصيف بلطيم، وذلك خوفاً من انتشار فيروس كورونا، وبعد تعدد حالات الغرق بشواطئ مصيف بلطيم خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، شهدت الشواطئ تثبيت لافتات إرشادية وتحذيرية، وكتابة بعض العبارات على الصخور، حرصاً على سلامة مرتادي المصيف، لتعريفهم بالأماكن الخطرة قبل دخول البحر، حتى لا يتعرضوا لأمواج قد تسحبهم خلف الحواجز، ويتعرضون لمخاطر لوجود الدوامات.

وقال العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مصيف بلطيم، إنه تم كتابة بعض العبارات التحذيرية على الحواجز والصخور بالمناطق الخطرة من حواجز الأمواج، منها عبارة «احترس نقطة خطر»، في المناطق التي تشهد دوامات وتيارات خطرة، خاصةً من الجهتين الشرقية والغربية، خلف الحواجز على طول الشاطئ.