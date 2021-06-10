مسؤول إماراتي: أنا زملكاوي من 40 سنة.. وأعشق مصر وأهلها

قال اللواء محمد المري، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة وشؤون الأجانب في دبي، إنه يعشق مصر وأهلها، معربا عن حبه الشديد للدولة المصرية وشعبها، مضيفا «أنا أحب المصريين، وأحب مناطق مصر كلها، خصوصا الإسماعيلية وبورسعيد والمحلة والقاهرة ودمنهور والإٍسكندرية، مصر جميلة، كلما مر عليها الزمن صارت أجمل، جمالها في شعبها، وعلاقتي مع المصريين قديمة، المرحوم المؤسس الوالد الشيخ زايد، أوصى الجميع على مصر، أنا زملكاوي بقالي 40 سنة، بس بحب الأهلي، ومحمود الخطيب صديق قريب على قلبي، كما أحب حسن شحاتة».

وأضاف «المري» خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن مهمته الرئيسية إسعاد الزائرين، مؤكدا أنه منذ 15 عاما، عندما زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي هذه الدائرة قال له «أسعد الناس وساعدهم»، مشيرا إلى أن هذا التوجيه، كان بمثابة مصباح له، من أجل تطوير الخدمات وتقديم خدمات مخلصة، لكل من يأتي إلى الإمارات، موضحا أن عدد الموظفين في الوحدة 5500 موظفا، بينهم 1500 عنصر نسائي، لافتا إلى الإدارة تشابه الأسرة، لذا تقدم خدمة متكاملة.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة وشئون الأجانب في دبي، إن في البدايات، المدرسين المصريين هم الذين علمونا، والأطباء هم الذين طببونا، المصري عاش معانا، ومصر دي العروبة، مهما كان المصريين عاشوا معانا، وولادهم عاشوا معانا، وإحنا بنحب المصريين وفي محبة متبادلة، وأنا أفتكر كل مدرسين كان بينهم عبدالحي عرفة مدرس اللغة العربية، وكان عندي مدرس الرياضيات مصري، نحن لا ننسى مصر، مهما طال الزمان، ونحبها وسنظل نحبها، وكلنا واحد، دعواتي للعالم بأن تنقشع كورونا، وأن يعم الأمن والأمان في كل أنحاء العالم، ليعيش الجميع في راحة».

وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة وشئون الأجانب في دبي، أن دولة الإمارات، صنعت التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وكذلك وصلت الدولة للمريخ وهناك قمر في مدار والإمارات تمتلك الأطباء والمدرسين والعلماء مستطردا: «على الوطن العربي أن يكون يدا بيد، والله ما هيكون فيه زيهم».