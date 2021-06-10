هجوم على نانسي عجرم بسبب حفل غنائي بعد وفاة حماتها

ازداد الهجوم علي نانسي عجرم بسبب حفل غنائي بعد وفاة حماتها، وتصدر محركات البحث حيث إن البعض رأى أن ما فعلته نانسي غير أخلاقي بسبب الحادث الأليم الذى تعرض له زوجها فادي الهاشم، وأوضحت مصادر مقربة من نانسي عجرم لـ«الوطن» أن نانسي بالفعل كانت رفضت فكرة إحياء الحفل الغنائي بسبب وفاة حماتها، ولكن الشرط الجزائي المفروض عليها كان ضخما للغاية، ليطلب منها زوجها عدم إلغاء الحفل والذهاب للغناء، وبالفعل جاءت نانسي للقاهرة وأحيت الحفل وظهرت وهي تغني وترقص.

الهجوم علي نانسى عجرم بسبب حفل غنائي بعد وفاة حماتها: ظهرت بإطلالة سوداء

نانسي عجرم ظهرت فى الحفل الذي أقيم في القاهرة بإطلالة سواريه باللون الأسود، وذلك قبل ساعات من تدوينها تغريدة نعت حماتها خلالها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب الحفل كتبت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام»: «شكر كبير لكل صديق وقريب ذكرنا وشاركنا بهذا الوقت الصعب.. إن شاء الله الحزن ما بيدق باب حدا.. المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، والحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن».

نانسي عجرم، تستعد حاليا لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد، وذلك بعد أن طرحت منذ أيام أغنية «حبك بيقوي»، والذي تعود به للساحة بعد غياب سنوات، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عايش، وتقول كلماتها: «حبّك بيقوى مع الأيام.. حبّيت خلاص مش عايزة كلام.. وحياة هوانا حبّك أمانة.. مقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينّا بقالو زمان.. وبيقوي فينا حبيبي كمان».