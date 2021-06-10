فاطمة كشرى تكشف خضوع أحمد مكي لعملية جراحية: «مقدرش يجيلي بنفسه»

شكرت الفنانة فاطمة كشرى، الفنان أحمد مكى، الذي كان حريصا على الوقوف بجانبها خلال أزمتها الصحية الأخيرة، وقالت الفنانة فاطمة كشرى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الفنان أحمد مكى أول حد سأل عليا، فنان محترم وجدع ربنا يكرمه يارب، هو مقدرش يجيلي بنفسه لأنه كان بيعمل عملية بس بعتلى مديرة أعماله جتلى تطمن عليا وقالتلى إنه بيسلم عليا كتير».

وأضافت الفنانة فاطمة كشرى «ومش بس كده ده أنا كلمته على التليفون وهو كلمنى قالى حقك عليا بس بعمل عملية فى ضرسي أول لما أخف هجيلك على طول».

وأكدت الفنانة فاطمة كشرى، أن الفنان أحمد مكى، كلف مديرة أعماله أن تتولى تحقيق كل ما تحتاج إليه «جت مديرة أعماله ادتنى فلوس وجابت لي عشاء وعملت لى الأشعة والتحاليل»، متابعة «سعيدة جدا إن الناس واقفة جنبي وفكرانى وواخدين بالهم منى».

يذكر أن الفنانة فاطمة كشرى، كانت قد شاركت مع الفنان أحمد مكى فى فيلم لا تراجع ولا استسلام بجانب دنيا سمير غانم وعزت أبو عوف وماجد الكدوانى وعدد من الفنانين، وبدأت حكاية الفنانة فاطمة كشرى عندما خضعت لعملية جراحية وبعدما خرجت من المستشفى أصيب بألم شديد فى بطنها لا تعرف سببه.

واكتشفت بعد ذلك بأن الدكتور الذي تولى العملية الجراحية نسى الشاش فى بطنها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وحدوث نزيف، وعلى إثر ذلك وتم نقلها مرة أخرى إلى المستشفى للخضوع للعلاج المناسب للتخلص من المضاعفات التى حدثت معها.