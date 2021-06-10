ضبط ربع طن دقيق مجهول المصدر في حملة تموينية برأس سدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة المهندس سامي عبد القادر، وكيل الوزارة، حملة تفتيشية بمدينة رأس سدر، برئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، اليوم الخميس، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ومجلس مدينة رأس سدر، لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، وعدم عرض سلع فاسدة، حفاظًا على صحة المواطنين.

ضبط 150 كيلوجرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن ضبط ربع طن دقيق مجهول المصدر بمخبز سياحي بدون ترخيص، و150 كيلوجرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم أسماك، وضبط 400 قطعة حلوى ومواد غذائية منتهية الصلاحية بسوبر ماركت.

تحرير 7 محاضر خلال الحملة

وأضاف وكيل وزارة التموين، في تصريح له مساء اليوم، أنه جرى تحرير 7 محاضر، بينهم محضرين ذبح خارج السلخانة، وإدارة محل جزارة بدون ترخيص بمضبوطات 200 كيلوجرام لحوم، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم حمل شهادة صحية.

وأكد أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، ومن المقرر أن تكثف مديرية التموين من حملاتها الرقابية والتفتيشية، بجميع إداراتها على مستوى مدن المحافظة، من أجل ضبط الأسواق.

غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية

وأشار إلى أن مديرية التموين شكلت غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، تتبعها غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة الموقف التمويني والأنشطة التموينية المختلفة، ولمراقبة الأسواق، بجانب تكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.