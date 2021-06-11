الزراعة: استعدادات لتشغيل مصنع اللقاحات البيطرية لإنتاج 2 مليار جرعة سنويا

كشف تقرير لهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، إنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن، وزيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويًا، والبدء في التشغيل التجريبي نهاية عام 2020، تمهيدًا لتشغيله بالطاقة القصوى له، وسيكون بأسعار أقل من المستورد، ما يسهم في تخفيض التكلفة للمربين.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 45 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية، و38 مليون جرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع لوقاية رؤوس الماشية من الإصابة بهذه الأمراض، موضحا أنه يتم التحصين من خلال 3 حملات قومية في العام، وتحصين أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح جدري الماشية، وما يقارب 5 ملايين جرعة من لقاح جدري الأغنام لوقاية رؤوس الماشية من الإصابة بمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، ويتم التحصين من خلال حملة قومية واحدة للتحصين في العام.

وأشار إلى أنه في إطار دعم صغار المُربيين بتقديم كل أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية بالمجان، تم تنفيذ 1045 قافلة بيطرية في مختلف محافظات الجمهورية، تم خلالها تقديم الكشف والعلاج لأكثر من 690 ألف رأس ماشية ونصف مليون من الطيور، وتقديم الدعم الفني لتطوير المجازر الحكومية للحيوانات لإنتاج لحوم ذات جودة عالية.

وتابع بأن العام الحالي تم الإعلان عن خلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية الرعام والزُهري، وفتح باب تصدير الأسماك المصرية لبلدان جديدة، هي: «إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، أمريكا، كندا، وكوريا»، للاستفادة من الميزة النسبية لمصر في تصدير أسماك الدينيس والقاروص، وتعزيز قدرة مصر على تصدير الخيول والسائل المنوي للخيول عالية القيمة، والمشاركة في الأحداث الرياضية والمعارض العالمية وتنظيم مصر مسابقات دولية للخيول وزيادة الدخل القومي للبلاد.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه تم إجراء حصر للثروة الحيوانية، لأول مرة حصرًا ميدانيًا في جميع محافظات الجمهورية، ووضع خطة طموحة في إطار توجيهات القيادة السياسية، تمثلت في توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية، وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعي من طلائق ذات صفات وراثية عالية لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان، وإنشاء «600» نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة.