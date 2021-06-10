إنجازات الزراعة في 7 سنوات.. 300 مشروع باستثمارات 39 مليار جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك حوالي 300 مشروع قائم على أرض الواقع باستثمارات 39 مليار جنيه، وهذا يعود بالنفع على الفلاح والقطاع الزراعي الذي أصبح واحدا من أهم القطاعات في الدولة المصرية، وبه حوالي 15% من العاملين في الدولة المصرية، وينتج حوالي 15% من إجمالي الدخل القومي.

وأضافت «القرش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة المصرية مهتمة بإنشاء بنية تحتية معلوماتية واضحة تخدم الفلاح، وتحقق أفضل عائد له، وتساعد في بناء قطاع زراعي قادرا على مواجهة التحديات، وهذا يثبت يوما بعد يوم ما يحقق توفير الغذاء للمواطن المصري.

وأوضح «القرش» أن «كارت الفلاح» هو واحد من أدوات الدولة لخلق قاعدة بيانات دقيقة في القطاع الزراعي، ومن خلاله يستطيع الفلاح الحصول على كافة مستحقاته لدى الدولة لأنه أصبح كارت مدفوعات، ويستطيع من خلاله إنهاء كافة إجراءاته عن طريق الجمعية الزراعية، الأمر الذي يحول الجمعيات الزراعية إلى مراكز خدمة متكاملة توفر الخدمات التي يحتاجها الفلاح بعائد أفضل.

وتابع «القرش»، أن كل هذا يساهم في تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق طفرات فيه، بالإضافة إلى أن هذا الكارت يرتبط بمجموعة أخرى من الخدمات مثل توفير المعلومات عن الزراعة، وخلق فرص تسويقية للفلاحين وبيع محصولهم بعائد أكبر، والدولة تكون لديها قاعدة بيانات بالمحاصيل الاستراتيجية، ما يسهم في تحقيق المزيد من التنمية في قطاع الزراعة وأيضا للفلاح المصري.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات مثل البتلو، ومراكز تجميع الألبان، وزيادة المساحة المنزرعة مثل مشروع الدلتا الجديدة، والذي زُرع فيه حوالي 200 ألف فدان، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محليا.