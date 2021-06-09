«القصير» و«طلعت» يتابعان مشروعات التحول الرقمي في قطاع الزراعة

‏عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين، بهدف تطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

‏وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا اللقاء يأتي للتأكد من أن مشروعات التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات والزراعة يتم تنفيذها بخطى سريعة وبشكل يسبق الجدول الزمني المحدد لإطلاقها، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أبرز خمسة مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين، وهي إطلاق خدمات الزراعة واستصلاح الأراضي على منصة مصر الرقمية، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وإصدار كارت الفلاح، ومشروع التعرف على الحاصلات الزراعية من خلال القمر الصناعي والذكاء الاصطناعي، ومشروع المساعد الذكي للفلاح «هدهد»، ومشروع رقمنة مستندات الزراعة وإنشاء الأرشيف الإلكتروني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ‏

‏من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الزراعة والاتصالات سيكون له مردود إيجابي كبير على القطاع الزراعي والفلاح والمواطن المصري، نظرا لأهمية وقيمة التحول الرقمي في إدارة هذا القطاع الحيوي، كما أشاد بجهود العاملين من كلا الوزارتين لبناء قواعد بيانات محدثة وحوكمة الأداء داخل القطاع الزراعي بما يساعد على المتابعة والتقييم.

وأكد وزير الزراعة على أن الوزارة ولأول مرة، قامت بإنشاء وحدة التحول الرقمي داخل الوزارة، كما أدرجت التحول الرقمي كأحد برامج استراتيجية الزراعة المصرية المحدثة، وأن التوجه للتحول الرقمي يأتي متوافقا مع جهود الدولة المصرية لتطوير الأداء الحكومي واستعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعراض الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، جهود التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار بناء مصر الرقمية، كما تم استعراض الجهود لتطوير منظومة إلكترونية لوزارة الزراعة تتيح للمواطنين والفلاحين أو المستثمرين تقديم الطلبات الخاصة بهم بشكل سريع ومرن، وإتاحة آلية مميكنة لمتابعة حالة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال رقمنة مستندات وزارة الزراعة، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة، وبناء قواعد بيانات للزراعة وإصدار كارت الفلاح، وميكنة خدمات وزارة الزراعة.

كما تناول اللقاء أبرز ما تم إنجازه في مشروع ميكنة خدمات وزارة الزراعة، والذي يهدف لتحقيق الربط مع منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة لميكنة دورات عمل تقديم خدمات الوزارة لمجتمع المستفيدين بما فيها التقدم للخدمة والمتابعة والدفع والتوقيع الإلكتروني، ثم توصيل المخرج للمواطن من خلال البريد المصري، حيث يستهدف خلال العام الحالي ميكنة 20 خدمة تمثل خدمات ملموسة مع الجماهير لإطلاقها على منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة، على أن يتم استكمال الخدمات وحوكمتها طبقا لاحتياجات الجهات التابعة ومجتمع المستفيدين خلال العام المالى المقبل.

‏حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي، والدكتورة جُلستان رضوان، مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي.

ومن جانب وزارة الزراعة الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، ‏والدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة والمشرف على وحدة التحول الرقمي بوزارة الزراعة‏.