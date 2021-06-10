تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 926 جنيها

يعاني الذهب من ضبابية في المشهد، ويجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع أسعار الذهب، خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها قبل أن يعود للاستقرار أو التراجع، وحقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25%، خلال عام 2020 فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا، بمقدار جنيه واحد فقط، في نهاية معاملات اليوم الخميس، الموافق 10 يونيو، في البورصات العالمية وأسواق المال، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية، وشهدت أسعار المشغولات الذهبية تراجعًا في محال الصاغة، مقارنة بالنقطة السعرية التي وردت في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي ما بين 923 و926 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 808 و810 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 688 و690 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6424 إلى 6440 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ووصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، وتخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.