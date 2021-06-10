10 تعليمات لمراقبي شواطئ الإسكندرية.. لمصلحة المصطافين

اجتمع اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مع مفتشي ومراقبي الإدارة العاملين في مختلف الشواطئ، اليوم الخميس، لتوضيح اليات التعامل علي الشواطئ في صيف 2021.

في بداية اللقاء، نقل رئيس الإدارة المركزية للسياحة، توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى جميع العاملين بالإدارة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاح موسم الصيف الحالي، والعمل على راحة المواطنين من رواد الشواطئ.

10 تعليمات لمراقبي شواطئ الإسكندرية:

1- لا تهاون علي الإطلاق في موضوع تحصيل الاكراميات من الجمهور بالإكراه.

2- نظافة دورات المياه على الشواطئ عامل أساسي لنجاح موسم الصيف.

3- غير مسموح بتواجد كابلات الكهرباء الممتدة علي رمال الشواطئ، وضرورة تأمينها بالعزل والدفن بالشكل الصحيح.

4- استكمال بانرات بوابات الشواطئ طبقاً للتصميم الموحد والموضح به اسم الشاطئ وقيمة تذكرة الدخول، ويبرز أرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

5- حال وجود البدالات على الشواطئ، يسمح فقط بأربعة أفراد على البدال، ولابد من توافر لايف جاكت مع كل فرد.

6- عدم تواجد الغطاسين على الشاطئ يعرض المستأجر لغرامات مالية، وقد تصل إلى فسخ التعاقد.

7- ضرورة المرور المستمر على عمال أبراج المراقبة، الذين يلعبون دوراً هاماً في مراقبة رواد الشواطئ، حال وجودهم في البحر داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة.

8- التأكد من وجود علم الجمهورية بالمقاس الكبير، وبالحالة الجيدة على بوابات الشواطئ.

9- الاهتمام بنظافة الشاطئ.

10- الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

حسن استقبال المواطن في شواطئ الإسكندرية

وأنهى «رشاد» الاجتماع بالتأكيد على ضرورة حسن استقبال المواطن، وطمأنته وتشجيعه علي التمسك بحقه، مؤكداً أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم حالياً بإعادة شواطئ الإسكندرية للصدارة بين شواطئ الجمهورية، من خلال القضاء على بعض الظواهر، التي أثرت سلباً على سمعة شواطئ الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة.

حضر اللقاء مراقب عام الشواطئ، ومدير عام السياحة، ومدير عام المصايف، ورئيس قسم المتابعة، وكذلك مساعدي المراقب العام المسئولين عن شواطئ الإسكندرية.