الحكومة: نتوقع طفرة في السياحة الروسية والأوكرانية قريبا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه من المتوقع أن نشهد قريبا طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية، بجانب الإقبال الملحوظ، خلال الفترة الحالية، من السائحين القادمين من دول «أوزبكستان، كازاخستان، وبيلاروسيا».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، غدا الجمعة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.

واستعرض «العناني»، موقف حركة السياحة الوافدة إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة الماضية، والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لتنشيط حركة السياحة في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأكد وزير السياحة والآثار أن الدولة قامت بعدة مبادرات غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة، وهو ما أسهم في الحفاظ على القطاع والعمالة به، مضيفا أن لدينا توجيهات، بسرعة الانتهاء من تطعيم سكان محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالكامل.