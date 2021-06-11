الكشف على 1357 مواطنا بفعاليات القافلة الطبية بقرية كفر تقى في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، إذ تم تنفيذ قافلة بقرية «كفر تقى» التابعة لمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

تضمنت القافلة مختلف التخصصات الطبية، بجانب معمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار.

من جانبه ذكر الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1357 مواطنا، حيث تم تحويل 16 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 401 تحليل معملى والكشف بالأشعة لعدد 35 حالة والسونار لـ 45 حالة.

جاءت القافلة الطبية تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

هذا وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن خطة تنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد 9 قرى بنطاق المحافظة خلال شهر يونيو الجاري، استكمالا لسلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف المناطق وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وستتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ووسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.