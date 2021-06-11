المستشفيات الجامعية: انخفاض إشغالات عزل كورونا ومستعدون لأي سيناريو

أكد عدد من مديري المستشفيات الجامعية الاستعداد التام والجاهزية بالمستشفيات لمواجهة أي سيناريوهات متعلقة بزيادة أعداد اصابات فيروس كورونا الفترة المقبلة ، مؤكدين على الجاهزية التامة و الاستعداد وفقا لأعلى مستوى من مستلزمات طبية وأدوات وأطقم ومباني، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية ، وذلك لمواجهة أي تداعيات تتعلق بالفيروس، موضحين أن الفترة الحالية تشهد إنخفاض في نسب الإشغالات لفيروس كورونا بأماكن عزل كورونا .

المستشفيات الجامعية: لاتوجد أي نواقص بالأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس جامعة حلوان، أن هناك انخفاضا في نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل كورونا، موضحاً أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، قرر استعادة دور المستشفى الجامعي لتقديم عدد من الخدمات الطبية العلاجية لمختلف الأمراض في مدينة بدر، نظرا لأن المنطقة تعاني من نقص الخدمات الطبية، مؤكدا أنه لاتوجد أي مشاكل بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا يوجد بها نقص، مؤكدا أن هناك تنسيقا تاما مع هيئة الشراء والأعلى للمستشفيات الجامعية بشأن تلبية أي احتياجات أو مستلزمات وخدمات للمستشفى الجامعي.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن الفترة الحالية يشهد المستشفى انخفاضا في نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لحجز كورونا، موضحا أن المستشفى على أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي سيناريوهات أو تغيرات متعلقة بفيروس كورونا، مؤكداً أنه لاتوجد أي نواقص في المستلزمات والأدوية وأن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية لسد أي احتياجات.

وقالت الدكتورة سامية عبده، المدير التنفيذي مستشفيات جامعة عين شمس، إن المستشفيات المخصصة لعزل كورونا «العبور التخصصي والميداني، والشهيد أحمد شوقي والباطنة والطلبة»، التابعة لجامعة عين شمس، تشهد انخفاضا ملحوظاً في نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل كورونا، سواء في الأماكن بالرعايات المركزة أو الحجز العادية.