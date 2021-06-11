الهلال الأحمر: مستمرون في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات لفلسطين

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر مستمر في تقديم المساعدات الطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني والتي بدأت منذ 25 يوما، وفقا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، والتي طالبت بتوفير كل احتياجات الشعب الفلسطيني، للتأكيد على الدور القيادي الذي تقوم به مصر في دعم الجهود الإنسانية في فلسطين.

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المساعدات المصرية ساعدت في التخفيف من حدة الكارثة التي حدثت جراء العدوان الأخير، «مستمرون في فتح الجسر الإنساني وإرسال المساعدات».

وأوضح «الناظر» أن هناك الكثير من المصابيين والجرحي بجروح بالغة بين صفوف الأخوة الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليهم، فيما نجحت الدولة المصرية في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة أثناء الضرب وبعده، ما كان له دور كبير في تخفيف العبئ عليهم.

وأكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه جرى تسليم أجهزة ومستلزمات طبية لدولة فلسطين من قبل منظمة الهجرة الدولية بمقر الهلال الأحمر المصري، وأن المساعدات التي يتم حشدها تصل إلى مقر الجمعية بشمال سيناء، مشيرا إلى أنه يتم إرسالها إلى الجانب الفلسطيني على فترات متتالية، موضحا أن الهلال الأحمر رفعت حالة الاستعداد القصوى لخدمات الطوارئ، وتم تقديم المساعدات الطبية والنفسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني، ومصر قدمت ما يقارب الـ50 طن في مختلف المجالات للجانب الفلسطيني.