احتفاء خاص بأحمد بدير بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «محمد الباسوسي»، إقامة إحتفالية خاصة طوال أيام المهرجان، للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين، الذين قاموا ببطولة الافلام القصيرة، وذلك على هامش فعاليات المهرجان في دورته الـ22، التي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 22 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية.

ومن أبرز الفنانين الذين قدموا أفلاما قصيرة، الفنان الكبير أحمد بدير، الذي قام ببطولة فيلم «موعد حياة» للمخرج عمرو البهيدي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث شارك في ثلاث مهرجانات دولية، وحاز من خلالهم على جائزة أفضل فيلم قصير بالهند، وعلى جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا.

وحاز النجم أحمد بدير، على جائزة أفضل ممثل nominee في أنجلترا، كما شارك أيضا بمهرجان لندن السينمائي الدولي، وحصل على إشادة موقع filmfreeway العالمي للمهرجانات، وتم إرسالها لصناع الفيلم، حيث أكدوا فيها أن فيلم «موعد حياة» من بين أكثر الأعمال اختيارًا في المهرجانات، وسيجري عرض الفيلم، ويعقب الغرض ندوه للفنان أحمد بدير، التي سيتم خلالها تسليمه درع المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية، يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا، وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.