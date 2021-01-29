غادة إبراهيم: «كل ما ينزلوا مشهدي مع أحمد بدير بيجيب ملايين المشاهدات»

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها لم تقدم أعمال إغراء طيلة مشوارها الفني الممتد منذ 20 عامًا، لافتةً إلى أنها قدمت فيلمين فقط يمكن أن يطلق عليهما «إغراء»، الأول مع الإمبراطور: «كنت مع الفنانة نادية الجندي، ولحد دلوقتي كل ما يشيلوا المشهد بتاعي ينزلوه وياخد ملايين المشاهدات، وكنت مع أحمد بدير الذي كان يتعاطى البودرة والعصابة حرضتني عليه».

وأضافت «إبراهيم» في حوارها عبر شاشة «الحدث اليوم»: «دوري في الفيلم عبارة عن 8 مشاهد، ولو قلنا على فيلم إغراء يبقى طأطا وريكا وزيكا بيه، وكان فيلم كوميدي مع نجاح الموجي وكمال الشناوي وجالا فهمي، وبعدها بقيت ألعب دور صعيدية وفلاحة، لأن ملامحي شرقية وينفع تدي عربية بدليل إني عملت مسلسلات خليجي».

غادة: أتمنى تجسيد دور فتاة شعبية

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، أنها تطمح إلى تجسيد دور فتاة شعبية كونها تعودت على أن تعيش بنفس نمط الحياة منذ صغرها: «أتمنى تجسيد دور فتاة شعبية، وأبقى بنت بلد وجدعة، وإحنا كإسكندرانية متربيين على الصفات دي لأني كنت بتابع محلات بابا منذ ان كنت في الـ12 من عمري، وأقدر أعمل الشخصية دي بصباعي الصغير وسلاسة، ونفسي أعمل دور مناضلة فلسطينية».

أتمنى تجسيد شخصية تاريخية

وأردفت، أنها تتمنى تجسيد بعض الشخصيات التاريخية مثل «شجر الدر» أو «حتشبسوت»، موضحةً أنها جسدت شخصية الفنانة الراحلة ناهد شريف في مسلسل السندريلا من بطولة النجمة منى زكي: «عنينا شكل بعض أنا ومنى، ولما أختي شافت منى زكي في إعلان المسلسل على الكوبري افتكرتها أنا، وبحبها على المستوى الشخصي والإنساني».